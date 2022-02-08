可成第三度庫藏股執行率逾65％ 17:092022/02/08 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 可成（2474）今（8）日第三度庫藏股屆滿，盤後公告執行進度，累計第三度庫藏股買回自家股票16332張，占原定買回張數25000張的65.32％，已逾第一度庫藏股的35％，及第二度庫藏股的62％。 累計可成三度執行庫藏股以來，買回股份占公司已發行股數達4.18％，對於第三度庫藏股沒有100％達陣，可成表示，為維護整體股東權益及兼顧市場機制，視股價變化於價格區間內採分批買回策略，故未執行完畢。 上櫃近一年有21件庫藏股執行率100％ 去年24檔庫藏股 執行率100％ #可成 #庫藏股 #第三度 #第二度 #庫藏股執行率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《證交所》庫藏股100％執行率 去年有24件 17:052022/01/03 財經 《半導體》光罩庫藏股期滿 執行率74.75％ 11:252022/01/04 財經 證交所：110年有24上市公司庫藏股執行率100％ 17:512022/01/03 財經 公股銀海外獲利占比 拚逾四成 04:102022/02/07 金融．稅務 15檔法人低接股 迎金虎年 04:102022/01/24 證券．權證 大立光庫藏股防線失守 14:432022/01/17 財經 《觀光股》六角留任績優人才 明起實施庫藏股 16:312022/01/24 財經 六角 今起買回1,000張庫藏股 04:102022/01/25 證券．權證 可成 再買庫藏股2,068張 04:102022/01/13 證券．權證 合勤控宣布第12次買回庫藏股 17:362022/02/07 財經 《光電股》法人齊賣 大立光庫藏股均價能否守住待觀察 10:512022/01/15 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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