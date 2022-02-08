可成（2474）今（8）日第三度庫藏股屆滿，盤後公告執行進度，累計第三度庫藏股買回自家股票16332張，占原定買回張數25000張的65.32％，已逾第一度庫藏股的35％，及第二度庫藏股的62％。

累計可成三度執行庫藏股以來，買回股份占公司已發行股數達4.18％，對於第三度庫藏股沒有100％達陣，可成表示，為維護整體股東權益及兼顧市場機制，視股價變化於價格區間內採分批買回策略，故未執行完畢。