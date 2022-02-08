大陸年輕人成為消費市場主力，春節市場也呈現消費新風尚。透過大陸研究機構近日發佈《2022職場人春節消費調查報告》，顯示近3成職場人（調查年齡層8成集中在25至35歲）在春節假期的開銷超過月收入，除「孝順金／壓歲錢」、「置辦年貨／禮品」是4成以上職場人的主力開支外，職場年輕族群更重視儀式感，更願意進行「社交消費」。

而年輕人多元時尚的消費態度，也讓年貨變得更加豐富新潮。上述報告顯示，不同於老一輩的花生、瓜子、糕點等老三樣年貨的居家走親式過年，以「90後」為代表的職場年輕族群更重視春節的社交文娛與儀式感。

據《中國商報》報導，除基本聚餐吃飯，超過7成受訪者表示在春節期間至少進行一次外出社交消費，包含健身、電影、遊戲、麻將與劇本殺等約局，成為職場年輕人的主要活動。部分就地過年的受訪者表示，最早在春節前兩周就開始網羅同城不返鄉的好友組局。

此外，手機、數位3C、美妝、服飾、家電等更多新品類成為年貨選擇。京東小時購、京東到家近日發佈的春節消費資料顯示，春節家電銷售額較上年增長6.9倍、香水彩妝年增2.7倍、手機2倍，電腦數位產品也有1.4倍的增長。

值得一提的是，男性群體也更願意為顏值付費，春節期間，男士眼部保養品、男士美容護理液、男士唇部保養品、男士上衣的銷售額也都年增超過3倍以上。