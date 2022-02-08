衛生局派員稽查，發現現場作業區，發現髒汙、戶外食品器具未覆蓋及未離地置放等缺失，要求店家限期改善。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

民眾檢舉高雄市前金區一家冬瓜茶行老店環境髒亂，製作「蜂溺」糖漿，還曾在鍋內發現死老鼠。店家澄清髒亂情況已改善也配合市府稽查，衛生局強調1月底稽查確實有發現小缺失，已要求店家限期改善，否則開罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。

前金區冬瓜茶行販售冬瓜糖、冬瓜條、冰糖、黑糖、麥芽糖等原物料，前員工向媒體爆料，店家身為飲料店原料上游供應商，製糖卻不衛生，蜜蜂屍體浮滿糖水槽，還曾有老鼠死在熬煮鍋裡。

店家老闆澄清，使用天然砂糖製作糖水自然會引來蜜蜂，現已加裝紗網避免，爆料者指證的情況發生在去年，現已改善，也配合衛生局的稽查，等待複查中。

衛生局表示，1月29日派員至作業場所稽查，現場未發現病媒，但作業場所、戶外倉儲空間及牆面查有灰塵、蜘蛛網，戶外食品器具未覆蓋及未離地置放等缺失，依違反《食品安全衛生管理法》第8條第1項開立限期改善，責令14日前改善。屆時複查未依規定改善，將依違反《食品安全衛生管理法》第8條第1項暨同法44條第1項規定處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。