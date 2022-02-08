總統蔡英文「論文門」持續發酵，媒體人彭文正原本預定要在今（8）日上午於立法院召開記者會譴責英國倫敦大學，但因行政院今宣布舉行日本福島食品解禁記者會，彭文正因此宣布將記者會延期舉行。國際事務專家賴岳謙指出，在倫敦大學出面為蔡英文的學位背書後，彭文正等人面臨的最大挑戰，在於如何透過法律程序推翻此事，證明倫敦大學並無授予蔡英文學位。

賴岳謙今天(8日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，現在「論文門」的重點是一定要在法律上證明蔡英文有沒有學位、文憑。現在倫敦大學等於已經幫她背書了，說蔡英文有博士學位，若在法律上不可能推翻，那就對她一點辦法都沒有；只有在法律上推翻，才能在台灣提出法律訴訟。

賴岳謙指出，如果沒從法律上推翻，只是強調有沒有博士論文，但倫敦大學已經用自己的校譽對蔡英文背書，說有給學位。而按照規定，論文要寫完，並通過答辯，指導教授和口試委員簽字後，這些程序要經過秘書處認證，認證完成才授予學位。除非彭文正他們有法律證據指控倫敦大學造謠、作偽證，這樣倫敦大學的校譽就毀於一旦了。

賴岳謙認為，對彭文正他們來講，一定要在法律上做文章了，且要拿到足夠確實的證據，證明倫敦大學沒有授予蔡英文學位；但如果倫敦大學有證據證明，就沒辦法推翻他，蔡英文在台灣所有程序就得到保障，不會涉及任何罪責和法律追究，而這也是目前彭文正等人要面對的很重要挑戰。