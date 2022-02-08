環保局於放流口以水泥包覆並加蓋密，阻絕臭味，並減少夜間操作，以降低對民眾的影響。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

農曆春節過後，新年新希望！台中市南屯區大興里附近數百戶居民，新年引頸企盼的是飄臭50多年歷史水肥資源處理中心嫌惡設施何時可遷移？不僅嚴重影響生活品質連房價亦慘遭波及，要求今年務必遷移他處。環保局強調，將持續強化異味防制及落實廠區管理，減少夜間操作等，今年仍無法停止營運。

市議員何文海抨擊說，南屯水肥資源處理中心，日據時代坐落在原本農業區，附近全是一望無際的農田。前市長林柏榕時代8期重劃畫定為機關用地，南屯水肥場原只處理舊台中市8區水肥；縣市合併後，加上處理原台中縣21區，1天處理噸數高達400噸，長期散發惡臭周遭居民身受其害。

何文海指出，水肥資源處理中心目前周遭如雨後春筍興建別墅和集合式住宅，人口密集區竟然長年飽受水肥飄散的臭味擾民，多年前市府就規畫要遷往他處；政黨輪替改朝換代後，水肥中心依然不動如山，附近民眾吃飯時常飄來陣陣臭味，環保局豈能再「掩鼻未聞」自欺欺人。

市議員朱暖英表示，縣市合併前台中市水肥平均每年進場量約5萬6000噸，但合併後水肥每年平均進場量上升到9萬噸，年均水肥進場量近乎倍增。為什麼合併後，環保局還讓進場量大增導致原設備處理量超出負荷，環保局也承諾會儘速規畫改善，卻是原地踏步。

受到疫情影響，農曆春節期間民眾不敢外出旅遊。附近居民說，只要到附近公園散布就會聞到臭味，只能關在屋內都不敢外出，不僅南屯區民飽受其臭，連鄰近南區里民都逃不過臭味彌漫；希望市府能夠在新的一年給南屯區民一個嶄新的未來，盡快將水肥廠遷移他處才是百姓之福。

環保局強調，水肥處理中心未遷移前，將持續強化異味防治措施及落實廠區管理，目前作業區阻隔簾幕加長、噴灑除臭酵素，末端以水洗加活性碳處理，放流口以水泥包覆並加蓋密，並減少夜間操作；落實水肥車輛、廠區環境及進廠水肥品質管理等，以降低對民眾的影響。