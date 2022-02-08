隨著都市開發建設，南屯區鄰避設施水肥處理廠是周遭及水肥車經過沿路居民嫌惡的痛！環保局指出，將積極接洽與協調適宜地點評估遷建事宜外，中期將採行政區域分流制度減少水肥進廠量；長期將由汙水下水道直接注入水資源處理中心，以期達到民眾、政府與環境3贏的目標。

環保局指出，2010年縣市合併前，台中市水肥平均每年進廠量約5萬6000噸，縣市合併後，水肥年平均進廠量逐漸上升至9萬噸，大量水肥致使水肥處理廠日益呈現超出處理負荷的情形；加上水肥車輛排隊、進出產生觀感問題及洩肥作業、操作處理所衍生的異味，逐漸受到附近居民重視。

環保局表示，為補償水肥處理中心營運期間造成附近居不便及影響，在未尋覓適當地點遷移前，2013年訂定「台中市水肥資源處理中心回饋地方自治條例」，並依上一年度實收水肥代處理費總額，按比例提列回饋金以回饋地方鄰里，包括南屯區、南區及當地大興里。

環保局說，因現階段中市適合的環保用地較少，致遷廠評估規畫有一定程度阻力，除協調水利局將水肥直接經由管導道排放到福田水資源中心處理外，並規畫多元去化管道，與各工業區汙水廠協商設置水肥投入口，優先處理區內事業及協助分流區外工廠或市民水肥。

環保局強調，目前各區汙水下水道已陸續進行建置，家戶產生的廢汙水（含水肥）經由汙水下水道直接進入所轄水資源處理中心處理，正與水利局協調將轄下10處水資源回收中心或未來新建均可設置水肥投入口；環保局將適時評估停止營運水肥資源中心的適宜性，期達到民眾、政府與環境3贏的目標。