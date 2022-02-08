台中市汙水整治，2018年台中總接管戶數為17萬戶，2019至110年每年平均接管超過2萬戶，2020年更高達2.9萬戶，預計2025年台中總接管戶數倍增突破35萬戶。市長盧秀燕8日主持市政會議指出，台中市汙水接管率過去敬陪末座，為了城市宜居及環境整潔，台中市推動接管戶數倍增計畫，近年接管率屢創新高。

水利局長范世億今日在市政會議進行「汙水接管用戶倍增計畫及全面接管執行成果」專案報告指出，台中市目前有11座水資源中心營運中，每日汙水處理量能達26萬噸。

烏日、谷關及台中港等地區水資源回收中心及主次幹管興建計畫，皆已獲中央核定，目前積極推動中；台中市汙水接管率已於去年底超越台南，汙水下水道普及率持續提升中。

此外，有關整體汙水處理率(公共汙水下水道普及率＋專用汙水下水道普及率＋建築物汙水設施設置率)，近3年六都成長幅度，台中市表現為六都第一。

2020水利建設成果展，台中市更以六大主題呈現台中水利建設成果，包含汙水下水道建設、再生水、水環境、區域排水建設、防災建設成果、水資中心暨環境教育。

水利局指出，市府積極推廣後巷全面接管，讓原標案接管率僅60％大幅提升至90％以上，不僅提升用戶接管效率，避免道路重複開挖等問題；台中首創用戶接管服務團，提供汙水接管諮詢服務，透過臉書、YOUTUBE、宣導手冊等管道加強政策推廣，未來將持續提升後巷接管環境品質、提供集合式住宅改管補助等，打造台中宜居生活。

盧秀燕表示，台中市與四所大學（中興大學、台中教育大學、東海大學及逢甲大學）推動「一所大學守護一條河」，起因很多學校附近有河川經過，如東大溪經過東海大學及東海商圈，許多商家將汙水倒入造成汙染及惡臭，感謝市府水利局與大學進行整治，讓東大溪汙染有所緩解。