桃園為因應高中職、國中及國小將於11日開學，8日針對尚未接種第3劑疫苗的教職員工開設專案接種，南、北區各有4所學校協助教職人員接種疫苗，盼11日前提升教職人員疫苗接種覆蓋率，確保師生安全。

桃園市長鄭文燦表示，高中職、國中、國小將於11日開學，公私立幼兒園將於14日開學，為此8日安排教職員工第3劑莫德納疫苗接種專案，完成後全市教職人員第3劑疫苗覆蓋率預計將提升至95％。

鄭文燦說，目前全市公私立各級學校、幼兒園、補習班、課照中心、社區大學及樂齡中心的教職人員第3劑疫苗覆蓋率約64.57％，尚未接種第3劑疫苗者有1萬6499人，8日於大有國中、壽山高中、龍安國小、觀音高中、新勢國小、新明國小、平鎮高中、大溪國中等8校設置接種站，替教職員工接種第3劑疫苗。

教育局長林明裕補充，除安排教職人員第3劑疫苗接種專案外，開學後市府將以公費補助學校購置快篩試劑，持續提供因體質或個人因素尚未接種疫苗，以及接種第2劑疫苗未達14天的教職人員使用，維持師生上課及學校正常運作。

鄭文燦另也提及，開學前會陸續完成各校環境清消，落實防疫整備工作，各學校在開學後也應落實教學、用餐等各項活動的防疫規範，若發生師生確診事件，市府也將採取1人確診、全校停課14天的方式進行匡列採檢，以最嚴格的標準確保校園安全。