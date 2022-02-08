在下半季開工前，T1聯盟桃園雲豹發表戰力補強好消息，8日正式宣佈簽下今年4月22日要滿41歲的張智峰，球團期許老大哥的加入，讓張智峰以豐富經驗幫助年輕球員成長。

張智峰在2018年高掛球鞋，轉任達欣工程籃球隊助理教練，隔年接掌中原大學籃球隊教練兵符，僅管卸下球員身份，體能仍維持得不錯，在效力達欣隊時期的前隊友、現任雲豹隊總經理蘇翊傑力邀下，重新回到賽場，蘇翊傑表示：「球隊目前最缺少的就是老大哥角色，從以前就很欣賞張智峰自律態度，相信他一定能將經驗傳承給年輕球員，並為球隊在下半季帶來新氣象。」

張智峰過去在場上有「拚命三郎」、「馴獸師」稱號，在SBL生涯15年全部效力達欣工程，不但是SBL單場投進最多三分球紀錄保持人，更是史上第4位達到3000分得分的球員，並在2008-2009年球季拿下年度、總冠軍賽雙料MVP，坦言聽到蘇翊傑找他回歸時有點訝異，也很開心。

除了老戰友力邀，張智峰也透露決定復出的其他原因：「有一部份是為了家人，雖然小孩還看不懂籃球，但希望給他們，甚至是更多年輕人帶來正面能量，現在職籃圈內有許多年輕球員，身材、體能條件都不錯，只不過缺乏經驗與觀念，現在加入眾多年輕球員的雲豹後，期望能將更多球場上的觀念帶給更多人。」

自我要求高的張智峰，早在農曆年前就恢復訓練，過去穿11號球衣的他將穿上嶄新的13號球衣，蘇翊傑期待他的加入為球隊帶來更好的能量，雲豹隊原本預計11日就要召開張智峰加盟記者會，如今消息提前曝光，既定計畫不變，仍會在11日為他舉行隆重加盟儀式。