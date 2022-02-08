缺蛋危機尚未解除，為了買蛋需要跑好幾家雜貨店、賣場等。（陳夢茹攝）

缺蛋危機尚未解除，桃園無論蛋行、雜貨店，甚至有些大賣場都買不到蛋，蘆竹區農會、大園區農會及楊梅區農會原本皆有販售箱裝蛋，受缺蛋風暴影響，大園區農會過年前已無蛋可販售，蘆竹、楊梅區農會則祭出限購措施，每人限購1盒賣完為止。

大園區農會原有販售「幸事誕蛋」、「宏昇機能蛋」箱裝蛋，不過在過年前1周早已斷貨，農會內已經無蛋可販售，昨天突然有進幾箱蛋，但根本無法應付民眾的需求，近期詢問電話還是不斷湧農會。

蘆竹區農會熱銷產品箱裝蛋「育能卵」，4斤箱裝蛋每盒售價260元，因價格平價超受消費者歡迎，平均每月可賣3千多盒，而且若保留紙箱給農會回收，每個紙箱還能再換2顆蛋，對民眾來說無疑是小確幸。

「2月起祭出限購措施，每人限購1盒蛋！」蘆竹區農會供銷部表示，育能卵是在地蛋商將中南部的蛋，經挑選後搜集販售，分為10顆裝及4斤裝，原本銷量就穩坐農會寶座，近期缺蛋影響的確嚴重供不應求，但也強調紙箱換蛋的小確幸不會中止。

蘆竹區農會供銷部說，1月供貨量正常，平均每日會進110盒，不過預估2月進貨量會少1／3，清明節前恐少一半。有聽到廠商風聲指出，陸續汰換的蛋雞正在成長中，估計要到清明節後，待小雞成熟可以開始下蛋時，缺蛋狀況才會逐漸好轉，

楊梅區農會直呼「一直接到民眾詢問蛋來了沒？」過去每天平均進200盒，近期進貨量直接被砍半，僅剩下約100盒，為此自過年前已推出限購措施，每人限購1盒，進貨後基本上半小時內就被搶購一空，由於蛋商沒有固定時間進貨，只能呼籲民眾耐心排隊等待。