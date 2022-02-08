1架法國海軍「海飆風」戰機(Rafale-M)因空中加油探頭斷裂，無法獲得燃料補給，只能緊急選擇馬爾他島降落，所幸戰機降落成功，沒有造成其他額外損失。

專門報導軍用飛機和海軍艦艇的臉書「Horizon」報導，馬爾他國際機場在星期日晚間突然接到飆風戰機的緊急降落申請，之後完成降落。

這架戰機隷屬法國戴高樂號航空母艦(Charles de Gaulle ,R91)原本在地中海進行飛行訓練，其間會進行1次空中加油以延長滯空時間，不料加油探頭斷裂，無法獲得足夠燃料返回航艦，只好降落在馬爾他。

之後，戴高樂號航艦派出NH-90直升機，帶著維修人員與零件也來到馬爾他機場，午夜過後不久，完成修復與補充燃料的戰機順利升空，返回航空母艦，結束這場額外事故任務。

這不是法國戰機首次在馬爾他緊急降落，早在2011年7月，2架法國空軍的飆風戰機在地中海訓練飛行時，其中1架出現技術問題選擇降落在馬爾他，與之伴飛的戰機也跟著一起來。

馬爾他島位在西西里島以南約90公里處，正處在地中海的中心點，有「地中海心臟」之稱，戰略地位重要。16世紀，該島由馬爾他騎士團掌握，到了19世紀初，騎士團遭到拿破崙擊敗，馬爾他島被法國所佔；拿破崙失敗之後，該島被英國所佔，直至1964年獨立為馬爾他國，至今仍屬大英國協成員。