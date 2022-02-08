蝕刻液銷售與含金屬廢液回收業者昶昕(8438)即將在3月中旬掛牌上市，2021年受惠兩岸電子業需求暢旺及再生銅鹽產品可穩定供應，營收繳出近年來的佳績。展望2022年，總經理陳彥亨說，目前看來電子業還在擴廠中，而今年湖北新廠產能將再往上，外加台灣新的產線，都將成為營運成長的新動能。

昶昕集團為電子業製程所使用的特用化學品製造商，產品有酸性蝕刻液、鹼性蝕刻液、剝錫液，主要應用於PCB業者線路成型製程中之蝕刻銅線路及錫蝕刻阻劑，同時公司也具備處理廢液技術，將產製後所產生含貴金屬的化學廢液回收並再生產品，當中的硫酸銅產品於台灣生產並透過貿易商銷售予澳洲鋅礦場，氧化銅則於中國大陸生產並銷售予當地銅礦冶煉廠。

昶昕是台灣唯一同時兼具蝕刻液/剝錫液生產能力，並擁有政府核發可清處理(回收廢液)執照的企業，占有絕對競爭優勢。陳彥亨指出，近年永續投資議題對企業的重要性日益提升，公司可以提供客戶全方位的綠色解決方案，使下游有效降低碳排放量，在未來徵收碳費的趨勢下，營運可望更有競爭力。

昶昕年銷售蝕刻液約6.6萬公噸，同時擁有甲級廢棄物清(處)理及甲級廢棄物回收再生許可證；被許可處理量方面，昶昕的含銅廢液被許可處理量約5952公噸/月，占台灣被許可處理總量比例約9%；若扣除位在雲林麥寮主要處理南電生產廢液的南亞與距離較遠的台南、高雄及屏東業者，昶昕的被許可處理量占總體比例將達19%，是台灣中、北部，擁有最大含銅廢液被許可處理量的業者。

昶昕蝕刻液的最大下游是PCB產業；根據調研機構Prismark統計，2010至2019年全球PCB行業產值CAGR約1.7%，2020及2021年，因疫情帶出的居家辦公生活模式(WFH)及消費結構的轉移，使電子產品需求大增，帶動了PCB的使用量年增長達6.4%及8.7%，也同步帶動了蝕刻液使用需求，昶昕在近兩年的營運表現因PCB產業規模擴大而顯著增長。

Prismark估計，隨著技術成熟，5G、電動車及網通產品的PCB用量在近年將有快速提升，估計2020-2025年全球PCB行業產值CAGR將達5.8%；昶昕的蝕刻液銷售數量預計隨PCB產業規模擴大而增長；因含金屬廢液回收量也將隨著增加。