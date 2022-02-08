中鋼今（8）日舉辦新春開泰祈福典禮，董事長翁朝棟宣示，今年三大經營目標分別是降低成本40.3億元、精緻鋼品銷售量達65萬噸（佔比7.5％）及高品級鋼品銷售量達434萬噸（佔比50％以上），期許中鋼集團今年營運順遂，全體同仁攜手努力，再創高峰。

翁朝棟致詞時指出，感謝公司全體同仁去年辛勞付出，以及工會的支持相挺，中鋼去年自結合併稅前淨利844.1億元的營運佳績，不僅創下建廠以來新高紀錄，也是中鋼成立50週年的最佳賀禮。

翁朝棟表示，不僅中鋼去年獲利表現良好，集團海外子公司包括中鋼日鐵越南、中鋼印度、中鋼馬來西亞及中鋼精材的獲利亦達到歷史新高。值得一提的是，中鋼精材自建廠以來10年累積的虧損於去年一併弭平。

另外，中鋼鋁業二期擴建後也於去年首次獲利，今年開始攤平虧損。總括來說，去年在集團所有主管及同仁的同心協力下，寫下豐收成功的一年。

面對全球通貨膨脹、地緣政治風險及外在環境諸多不確定因素，翁朝棟強調成功沒有盡頭，好還要更好，勉勵全體同仁新的一年要朝做好六大要務及三大經營目標而努力。

六大要務第一項是積極數位轉型，生產線全面盤點及陸續導入智能製造；第二項是做好節能減碳工作，全面盤查產品碳足跡，今年亦將投入2億元啟動鋼化聯產的先導實驗產線，因應未來碳中和的挑戰。

第三項是精進公司風險管控能力；第四項是全面盤點營業秘密，鞏固公司競爭力；第五項是做好企業文化梳理，讓中鋼精神及誠信正直的價值觀深植成為每位員工的DNA；第六項是嚴密落實防疫措施。

今天祈福典禮由翁朝棟擔任主典官，另由總經理王錫欽、執行副總經理黃建智以及中鋼企業工會理事長陳春生擔任陪典官，在依照政府防疫指引下，與公司主管同仁及工會理監事全程配戴口罩及保持社交距離下共同祈福，祈求公司今年生產穩定、銷售暢旺，全體同仁與協力人員平安健康。