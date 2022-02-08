接送中華女足一行36人的華航專機傍晚降落桃園國際機場。（陳麒全攝 ）

木蘭女將回家了！在總統蔡英文的指示下，踢完印度亞洲盃的中華女足，一行36人8日上午於孟買機場順利搭上華航專機，在傍晚5時19分降落桃園國際機場。至於要回日本歸建的旅外門將程思瑜先前雖然新冠確診，所幸8日已經轉陰，在我駐外人員陪同協助下，將搭機經德里轉機，於9日上午抵達東京羽田機場。

中華隊這次出征印度共計38人，其中1名日籍教練日前已先行返日，由於仍有6名球員此前PCR檢驗呈陽性反應，不能搭乘一般客機，所幸在政府協助下安排包機，除程思瑜外的36人在台灣時間今天上午10：50穿著防護衣與N95口罩，於孟買搭機起飛。而專機在桃園機場一落地，就有4輛救護車在旁待命，先讓確診球員上救護車。

據了解，即使安排包機，原本印度方面也不讓確診者登機，我國透過外交系統溝通協調，終於解決這個問題。中華足協8日特地在臉書粉專上感謝總統與行政院長蘇貞昌的體恤，以及外交部、教育部、交通部、衛福部在台、印兩地的通力合作，以及我國駐印度公使陳志浩、代表處教育組長陳立穎親赴孟買機場協助，才能把這群女孩們平安帶回家。

華航專機接送有部分成員確診的中華女足從印度返台，4輛救護車於專機落地後於一旁待命。（陳麒全攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則表示，中華隊中的確診者安排坐機尾，艙內氣流不影響未染疫者。回國後確診者安排於集中檢疫所，未確診者則住進防疫旅館。