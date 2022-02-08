紅蔥頭價格大跌，台南市長黃偉哲8日指示市府農業局副局長陳仲杰，陪同多位民意代表、區長、里長前往產地關心產銷情形，並主動向農民說明將協商加工廠商以成本價以上至產地收購，未來還將輔導農民團體設立冷藏冷鏈設施調節產銷，以平穩紅蔥頭的價格。

黃偉哲表示，年前市府即啟動紅蔥頭加工收購，並持續掌握加工廠收購狀況，適時提高收購額度，首批加工收購額度200公噸於農曆年前用罄後，農業局即增加收購額度至800噸，還邀請學甲穩群、三股勝美、雲林嘉農等加工業者進場收購，並請業者酌情提高收購價格。

鑑於青果經常有產銷失衡狀況，市府也積極推動冷鏈設備，並獲農委會支持補助5億元興建玉井冷鏈物流中心，完成後將可增加儲運能力，並提供作為短期產銷調節之用。

另外，有農民反映加工收購補助價格偏低，以及農村人力老化採收人力不足等問題，市府也將與農委會研商補助對象變更的可行性，以及與勞動部研議開放外勞協助採收，並輔導農民成立合作社，提高農民的產銷能力。

農業局長李建裕還說，除加工收購、爭取農民團體設置冷鏈設備外，市府更將加強行銷，預訂14日在民治市政中心，邀請辦桌天王阿勇師教導民眾在家自製紅蔥頭酥，以提高紅蔥頭的使用量；19日在七股區農會辦理產業文化活動，推廣紅蔥頭的各種料理方式，提高民眾的購買量。