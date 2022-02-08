台灣區塊鏈新創XREX結盟萬事達卡旗下的CipherTrace與TRM Labs，整合其加密貨幣追蹤分析工具與技術，接軌國際防制洗錢金融行動工作組織（FATF）制定的國際轉帳規則 (Travel Rule)，同時也成為亞洲首間加入金流移轉資訊共享聯盟（TRISA）的加密貨幣平台。

XREX共同創辦人暨執行長黃耀文認為，接下來，區塊鏈相關的法規制定及法遵是無可避免的潮流。而近年出現越來越多監控偵測、風險管理 、交易追蹤的相關產品與技術，CipherTrace、TRM Labs和TRISA都是其中的佼佼者，與三家技術領先團隊合作，並建立長期且全面的合作夥伴關係，將可讓XREX秉持國際最高標準，捍衛用戶的交易安全。XREX是一家「新金融科技」（neo fintech) 新創公司，以區塊鏈技術為基礎，創造一個多方共享的跨境匯流平台，提供一站式的創新解決方案，如數位支票 BitCheck、線上需求媒合社群XREX Circles、錢包地址安全自動偵測機制Risk Level Detector等，解決新興市場中小企業於跨境交易 常面臨的美金流動性不足問題，期望讓每一個人都可以平等參與，並對全球經濟做出貢獻。

2021年是加密貨幣爆發式成長的一年。新聞媒體上不時出現因投資加密貨幣而致富的故事，在 全世界對加密貨幣投資陷入狂熱之際，也出現不少對數位資產安全的疑慮。

XREX表示，「安全」與「法遵」是XREX至關重要的兩大核心理念，也是公司DNA。在市場狂熱之際，更突顯XREX的重要性，因為XREX可以協助用戶排除不必要的雜音，讓用戶在資訊充份的狀況下，做出正確的決定。

黃耀文先前表示，XREX目前已完全符合FATF的反洗錢準則。黃耀文是國際公認的資安專家，曾創辦資安軟體公司阿碼科技，並被美國上市公司Proofpoint併購，隨後並擔任Proofpoint的全球技術副 總，也因此與CipherTrace共同創辦人Stephen Ryan、David Jevans結識並一起工作。

黃耀文表示，XREX和CipherTrace擁有長期累積的互信與默契，能讓兩家公司的合作發揮更大的綜效。

XREX表示，成為TRISA的成員後，將提供用戶更完善的保護機制。TRISA 是頂尖加密貨幣公司組成的聯盟，旨在共同打擊洗錢、詐騙及不法行為。

TRISA導入數位資產服務商名冊及認證機制，在確保用戶安全及隱私的同時，也協助數位資產服務商接軌FATF制定的國際轉帳規則。一旦偵測到可疑行為，TRISA能立即追蹤及監控金流，並在必要時成為執法單位的可用證據。

黃耀文指出，儘管有許多加密貨幣詐欺事件，但仍相信加密貨幣及區塊鏈可以帶來長遠且正向的發展。他表示，XREX雖然是一家新創公司，仍投入龐大資源， 確保每一筆在XREX平台上的交易，都符合國際最高規格的安全準則。

2021年，區塊鏈及去中心化金融產業出現許多新興技術及應用，隨著更多個人、機構及政府參與 其中，全球都關注傳統金融與加密貨幣的關係將如何變化。

黃耀文認為，未來在全世界都更大規模地採用加密貨幣之際，與其任由其野蠻生長，政府勢必會加強對加密貨幣的監管力道，讓這個新的科技創新與商業模式，納入其轄管之下。當新的規範和管制措施出現時，XREX也將秉持國際最高標準，來捍衛用戶的交易安全。