長榮航太科技8日申請登錄興櫃一般板股票 17:302022/02/08 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，長榮航太科技公司（2645）在今（8）日送件申請初次登錄興櫃一般板股票，產業別是航運業。 根據櫃買中心資料顯示，長榮航太科技公司成立於1997年11月間，董事長為黃南宏，主要經營業務是機體、零組件、發動機維修及零組件製造、組裝等，送件時資本額為35億2806萬元。長榮航太科技公司2020年業績，營收106億8787萬元，稅前盈餘13億9427萬元，每股盈餘1.85元 新應材公司1／25申請登錄興櫃股票 櫃買21日董事會通過美達科技上櫃案 #長榮航太科技 #櫃買中心 #零組件 #申請登錄興櫃 #送件申請 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 福特號航母今秋首部署 必要寶貝大挪移 17:182022/01/26 軍事 桓鼎-KY公司延遲發布重訊遭處違約金10萬元 16:112022/02/07 財經 美系資料中心需求勁 全球伺服器出貨 首季不淡 04:102022/02/08 產業．科技 《櫃買市場》桓鼎延遲發布重訊 遭處違約金10萬元 17:392022/02/07 財經 中信投顧總經理陳豊丰：十大熱門趨勢 台股百花齊放 04:102022/01/28 產業特刊 櫃買調整台開上櫃普通公司債變更交易方法事由 19:032022/01/21 財經 櫃買放寬興櫃戰略新板股票自然人合格投資人資格條件 12:192022/01/28 財經 中信投顧總經理陳豊丰：十大熱門趨勢產業 2022百花齊放 04:102022/02/06 產業特刊 廣積 業績拚季季增 04:102022/01/26 證券．權證 櫃買26日審議通過鈺鎧上櫃案 18:122022/01/26 財經 櫃買官網特別建置 興櫃戰略新板專區 正式上線 04:102022/01/26 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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