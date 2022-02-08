櫃買中心表示，長榮航太科技公司（2645）在今（8）日送件申請初次登錄興櫃一般板股票，產業別是航運業。

根據櫃買中心資料顯示，長榮航太科技公司成立於1997年11月間，董事長為黃南宏，主要經營業務是機體、零組件、發動機維修及零組件製造、組裝等，送件時資本額為35億2806萬元。長榮航太科技公司2020年業績，營收106億8787萬元，稅前盈餘13億9427萬元，每股盈餘1.85元