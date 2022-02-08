有鑑於春節期間國內新冠疫情並未擴大，台中疫情更相對平穩，許多中部企業在兼顧防疫與激勵員工士氣雙重考量下，採取以部門為單位的微型春酒宴，除可避免大型群聚帶來風險，還可凝聚員工向心力，餐飲業者發現，開工春酒詢問度逐漸回溫。

「請春酒」是年節習俗活動之一，通常擇定初九天公生祭祀後當天或隔天舉行，藉以聯絡親友、員工與廠商之間的感情，並期盼新的一年平安豐收。唯國內在1月爆發桃機群聚，疫情一度緊張，部分公司取消尾牙活動，但多數企業因為早已付訂金，多數選擇延至春節後補辦春酒因應，同步觀察年後疫情變化。餐飲業者發現，近來開工春酒詢問度逐漸回溫。

鑑於企業對於微型春酒宴的需求，新天地主廚團隊在開春之際，將開運招財納福氣等吉祥之意融入料理中，台中旗下三家門店推出6人份6688元春酒宴「雙鮑雙蟹聚寶盆菜」，為企業帶來新氣象好福氣。

此次「雙鮑雙蟹聚寶盆菜」由文青主廚Jerry研發，菜色包括猶如綠茵草地春花綻放的沙拉拼盤、匯聚山珍海味百味聚寶盆菜、形如滿載而歸一帆風順的紙包魚船、事業步步高升好兆頭的臘味米糕，以及納幅招財貓與不倒翁造型點心為企業開工帶來吉兆。

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