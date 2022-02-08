屏東會呼吸的石板屋，獲巴黎設計銀獎。(屏縣府提供)

屏東縣三地門鄉巴格達外文化藝術協會在屏東縣政府和樹德科技大學支持輔導下，以「會呼吸的排灣族石板屋」榮獲2022巴黎設計獎銀獎殊榮，讓屏東品牌再度躍上國際。

屏東縣長潘孟安表示，縣府每年爭取營建署補助執行社區規畫師輔導培訓計畫，目前依原鄉、離島、半島、平原等區域特色，積極開發地方特色資源，結合環境保護、文化傳承、社區照顧等需求，已完成248個打造點，慢慢蓄積能量，共同落實屏東社區想像。

屏縣府城鄉發展處表示，今年特別挑選巴格達外的石板屋參與巴黎設計競賽，讓排灣族石板屋閃耀世界舞台，並傳承及保留三地門排灣族原住民的部落文化。

此件作品以雇工購料方式，由林惠珍、林傳馨2位社區規畫師帶領原民匠師，自2019年分3年進行室內和室外修繕，包括樑柱結構體補強、屋頂石板漏水整修、花台植栽和門片木雕修補繪製，以及室外石板椅修復、象徵部落精神的石柱改建等。

協會自主打造賦予這間會呼吸的排灣族石板屋全新樣貌，讓巴格達外家族成員們回味舊時光，也讓現在年輕一輩更能深切感受部落原始的生活方式和文化意義，加深傳承教育重要使命。

屏縣府表示，巴黎設計獎是一項具備全球性和多元文化包容性的國際賽事，包含在建築、室內、景觀、產品和平面設計領域，激烈競逐當中，榮獲建築設計項目銀獎殊榮，讓世界看見台灣傳統特色建築。