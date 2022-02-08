群電(6412)1月合併營收36.23億元，月增10.8%，為歷年同月新高，由於訂單展望仍十分強勁，群電表示，第1季營收預估僅微幅季減，可望優於去年同期，再創歷年同期新高。

雖然時序進入傳統淡季，但商用筆電、電競筆電產品仍見強勁支撐，加上4000瓦伺服器電源和衛星通訊電源等新產品挹注，帶動群電1月合併營收36.23億元，月增10.8%，年增0.1%，為歷年同月新高。

群電指出，去年初料源充足，且客戶擔心疫情再度爆發影響春節後復工進度，在節前緊急拉貨，造成去年一月營收反季節性的創下歷史新高，但營收攻高後原物料供需卻開始出現缺口，三月營收不如一月，第二季營收甚至呈現季減。反觀今年，疫情已進入第三年，雖然半導體料況維持緊張，但市場走勢可望逐漸回歸正常季節性，預期接下來幾個月公司營收年成長將加速，預期今年第一季營收僅微幅季減，但可望優於去年同期，營運更可望逐季攻高。

在成長動能方面，高毛利的雲端智能應用還是今年的成長主力，資優生電競筆電電源去年營收成長近5成，預期今年仍維持雙位數的年增表現；耕耘已久的的伺服器電源已新增多家中系、美系客戶，今年將進入開花結果階段；衛星通訊電源則將逐季放量，今年可望呈現爆發式的成長。

新產品方面，氮化鎵(Gallium Nitride，GaN) Type-C筆電電源已獲一線客戶陸續導入，當市場需求打開後，未來2-3年可望開啟新一波的Type-C筆電電源升級。公司也將持續布局高瓦或高值的產品，並期望多元化的成長動能帶動新年度營收及獲利再創高峰。