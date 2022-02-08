歐洲汽車製造協會(ACEA)周二指出，隨著半導體供應問題獲得緩解，歐盟區域的汽車銷售預計今年將回復成長，為增加7.9%，但是仍比2019年疫情前的銷售水準低上約20%。
代表歐洲16家汽車製造商的ACEA表示，由於半導體供應短缺，特別是在去年下半，讓2021年銷售下跌2.4%。
ACEA在聲明中表示，預計車用晶片供應將在2022年穩定下來，讓歐盟的乘用車新車註冊數量上升到1050萬輛。
該協會還敦促歐盟減少對海外供應商的依賴，以避免歐洲戰略工業在未來受到傷害。
ACEA指出，目前歐盟每銷售5輛新車，就幾乎有一輛是電動車；儘管ACEA對此表現感到高興，但是仍認為充電基礎設施的推廣速度還是太慢。
ACEA主席暨BMW執行長Oliver Zipse說，從201年到2021年，電動車的銷售增加超過10倍，但是同期間歐盟的公共充電設施(充電樁數量)成長僅2.5倍，「如果不能透過為所有歐盟成員國制定遠大的目標，來緊急解決這一局面，我們很快就會遇到障礙」。
歐盟也在審視一項研擬中的替代燃料基礎設施監管方案。ACEA表示，需要強化此一監管措施，以確保歐洲能夠建立一個足夠密集的充電網絡。
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