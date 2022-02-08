新能源車零件增量、多項新產品小量出貨，以及去年12月出貨遞延貢獻，和勤(1586)今年1月合併營收為2.72億元，月增9.07%，創下單月歷史新高，和勤表示，在原有產品增量及新品量產貢獻下，今年營收規模可望更上層樓，產品組合亦更加優化，獲利能力也將再提升。

和勤1月兩大業務的營收分別為：汽車零件1.89億元，佔比69.46%；硬碟機構件(VCM Plate)0.76億元，佔比28.04%，其中汽車零件部分，美系電動車大廠零件增量以及新產品小量出貨，1月營收創下歷史新高，和勤的汽車零件多為平台件，由於認證與產品生命週期長，產業特性是產品一旦開始出貨，訂單量穩定成長，營收規模也會逐步墊高；至於硬碟(HDD)零件上月訂單出貨遞延，營收亦較上月成長，在新客戶訂單加入之下，今年硬碟零件的出貨仍是穩定表現。

今年是和勤新產品貢獻顯著的一年，其中建築工程用結構件已於1月開始出貨，將外銷至歐洲、北非等地；工業器械液壓泵零件進入量產，預期今年出貨量進入快速爬坡階段；配合機器設備安裝調整，重卡零件將於3月開始量產，在訂單已滿的情況下，下半年或將再添購設備擴產。

此外，美系電動車大廠零件增量以及增加品項，預期仍是公司個別客戶成長幅度最高者，而和勤持續積極開發新能源車零件及客戶，在公司整體營收規模隨新產品量產成長之下，新能源車零件營收占比仍將穩定提高。

和勤表示，公司具備產品開發、生產技術與量產規模優勢，於汽車、硬碟零件市場領先同業，營收隨著出貨增量穩定成長，今年更有多項新產品出貨逐步增量助陣，營收將仍維持逐季成長的傳統表現。

在公司訂單滿載之下，和勤祭出頭獎為汽車的抽獎活動，鼓勵員工農曆年後盡早回到工作崗位，力拼2月營收維持成長；和勤表示，經過去年與客戶協商價格後，今年在原有產品增量，以及新品量產貢獻下，不僅全年營收規模更上層樓，產品組合亦更加優化，獲利能力也將再提升。