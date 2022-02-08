2022年底縣市長選舉，國民黨將派誰選高雄市長？高雄市議員邱于軒7日表示，很多人期待台北市議員羅智強到高雄參選，但她認為，羅智強應參戰勝算更大的桃園市，並力薦無黨籍立委高金素梅參選。對此，台北市議員游淑慧則認為，國民黨不妨採取合作的模式，就算最後結果沒有贏，但提名也要提的漂亮。

國民黨台北市議員羅智強(左)、無黨籍立委高金素梅(右)。(取自羅智強臉書)

羅智強、高金素梅近期被視為是代表藍營參選高雄市長的熱門人選，而羅智強日前表示自己將不再爭取連任，而他之後的下一步，也成為各界的關注焦點。

邱于軒7日在臉書發文指出，很多人期待羅智強到高雄參選，從高雄的政治現實來看，羅智強雖能鼓舞沉悶已久的藍營基層，但高雄的政治現實是基本盤綠遠大於藍，光靠藍營的選票是不會贏的，國民黨必須結合更多中間力量，才有一點微薄機會。因此她贊成羅智強選桃園，為藍軍搶回桃園攤頭堡。

邱于軒續指，推薦高金委員的原因，除了她是無黨籍，一直以來的形象是堅定、言所當言，但又對弱勢和原民，展現溫暖柔情。剛柔並濟的特質，相信可以開拓到藍營外的中間選民。

游淑慧8日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」指出，以她對羅智強的了解，羅智強就算主觀沒有意願。但若朱立倫主席要他選，他還是會去選。但是，國民黨在高雄的大咖、前立法院長王金平在當地所掌握的派系會不會支持羅智強？據說並不是那麼支持羅智強。再者，以國民黨在高雄的基本盤萎縮到3成多，單靠藍營的票是不會贏的，不妨採取合作的模式，就算最後結果沒有贏，但提名也要提的漂亮。