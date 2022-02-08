朋友之間總是會有一個「愛情顧問」，每個人只要一遇到感情問題，就會去尋求他的意見。《搜狐網》發文分享，雙子座、巨蟹座、天秤座和射手座雖然是朋友們信任的愛情顧問，總能幫助大家解決感情問題，然而當他自己面對同樣的狀況時，卻會瞬間當機，不知如何是好。

1、雙子座

雙子座之所以能夠成為別人的愛情顧問，最主要就是因為「旁觀者清」，他總能看出別人感情中的問題所在，並提出不錯的解決辦法。然而同樣的事情經歷在自己身上，雙子座卻會突然「當機」，變得不知如何是好，就算想要好好經營自己的感情，仍因為不知如何應對，而和另一半越來越疏遠。

2、巨蟹座

很多人遇到感情問題，都會想要請教巨蟹座，因為他會站在雙方的角度思考、分析問題，並給予2人很好的建議，只要經過他的開導，總是能讓人豁然開朗。但面對自己的感情時，巨蟹座雖然知道問題出在哪裡，卻固執地不願意改變，只要和另一半一言不合，就會選擇冷處理，讓彼此的裂痕越來越大。

3、天秤座

天秤座在處理別人的感情問題時，因為和自己無關，所以總能維持平常心，很好地從中進行調解。但當自己的感情出現問題時，天秤座就會變得很情緒化，所有事都照著自己的感覺走，完全聽不進別人的意見，導致問題越來越嚴重，和另一半天天都在吵架，看不見雙方和解的盡頭。

4、射手座

射手座有各式各樣的花招可以傳授，告訴別人哪些追求手段成功率會比較高，不過他本身並沒有勇氣，將平時掛在嘴邊的「理論」化作實際行動，好幾次鼓起勇氣想要告白，到最後又打退堂鼓，和另一半交往後也是一樣，明明都知道解決問題的方法，卻始終不敢面對、處理。