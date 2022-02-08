本屆冬奧罕見出現非運動員傳遞奧運火矩，但遭到印度抗議，原因是傳遞火矩者是在中印邊境衝突中被封為共軍英雄人物的團長祁發寶，印度為此在冬奧開幕前發表嚴重抗議並宣布抵制。大陸外交部發言人在回應印媒對此事一再追問下表示，北京冬奧會火炬手符合選拔標準，希望有關方面對此客觀理性看待，不要做政治化解讀。

在北京冬奧期間舉行的大陸外交部例行記者會上，印度廣播公司對發言人趙立堅提問表示：你剛才說，冬奧會應該成為友好的橋樑。但中方安排曾參與加勒萬河谷衝突的戰士祁發寶參與冬奧會火炬接力。中方是否本可以尊重印度對敏感問題的關切？

趙立堅說，希望有關方面對火炬手予以客觀理性看待，不要做政治化的解讀。（圖／大陸交部）

大陸外交部發言人趙立堅回應稱，北京冬奧會火炬手具有廣泛的代表性，符合火炬手選拔標準。希望有關方面對此客觀理性看待。

印度廣播公司記者接著追問：我並沒有質疑中方安排祁發寶參與火炬接力的理由和標準。你認為中方是否尊重了印度的關切？

趙立堅進一步回應稱：「我注意到了你的有關表態。我想說的是，我們希望有關方面對火炬手予以客觀理性看待，不要做政治化的解讀。」

據大陸官媒報導，在本月2日於北京冬奧公園舉行的奧會火炬接力傳遞儀式上，第2棒傳遞人是曾在中印邊境衝突中表現優異的共軍團長祁發寶。他因駐紮中印邊境的阿里高原，「在惡劣環境下不言苦，直面生命威脅不怕死，在雪域高原展現了當代革命軍人的好樣子」，因此獲得「戍邊英雄」與「全國優秀共產黨員」稱號。

印度外交部對於中共安排祁發寶傳遞奧運火炬表示遺憾，印度外交部發言人巴奇（Arindam Bagchi）對此回應稱，「我們看到了有關報導。中方將奧運會這樣的盛事政治化，確實令人遺憾。我想告知大家，印度駐北京大使館臨時代辦將不出席北京冬奧會的開幕式和閉幕式。」