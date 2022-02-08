根據苗栗縣政府衛生局統計，縣內65到74歲長輩第一劑疫苗覆蓋率為81.8％、74歲以上為70.7％，都比全國覆蓋率還低4到5％，目前還有將近4萬名長輩連第一劑疫苗都未曾施打。

衛生局疾病管制科長陳淑珠表示，苗栗全縣第一劑施打率77.1％、第二劑70.2％、追加劑20％，都跟全國平均覆蓋率差不多，但長輩施打率較低，未曾打過疫苗的長輩，以南庄、獅潭、泰安3個偏鄉最多。

她分析原因多是擔心有副作用、交通不便利，或是認為少外出接觸他人，因此接種疫苗意願低，但陳淑珠說，即便長輩足不出戶，也可能因為親友拜訪等原因，增加染疫風險，所以還是鼓勵長輩出門打疫苗。

陳淑珠表示，縣府目前針對名單陸續造冊，也請鄰里長協助家戶拜訪通知，預計2周內完成造冊，並施打疫苗。另外，為鼓勵民眾施打疫苗，2月28日前打第一劑、第二劑疫苗者，可領200元超商禮券。