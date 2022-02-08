搶救疫情拚觀光，澎湖國家風景區管理處今年主打「2022澎湖四季旅遊」，新春首發澎湖元宵暨冬季旅遊活動登場，首創全國「乞龜專車」遊程，歡迎元宵跨海逗熱鬧。

澎管處「2022澎湖四季旅遊」，冬季訪古季、春季賞鷗季、夏季石滬季、秋季奇岩季，一次囊括澎湖四季之美盡收眼底。

首先登場為期1個月「冬季訪古輕旅行」活動，活動2月11日至3月13日止，澎管處推出3條經典行程：南環線「風櫃聽濤廟宇輕旅行」，（每周五）出發；北環線「夢幻秘境打卡輕旅行」，（每周六）出發；湖西線「農漁村體驗輕旅行」，（每周日）出發；共計15梯次。

引領遊客親身體驗澎湖在地美，深入了解澎湖的軍式史蹟、五營、石敢當、石塔及廟宇文化，同時享受正港澎湖風味美食，吃喝玩樂最逍遙。

澎管處也搶搭元宵節熱潮，應景推出全國首創的「元宵乞龜專車」走訪澎湖特色廟宇，「湖西、南環線」2月15日至18日，「北環線」2月15日至20日，滿載旅客一起為新年祈福、歡喜度元宵。

增添澎湖元宵節歡安樂氣氛，2月14日至20日在澎湖機場旅遊服務中心參加互動小遊戲領取精美小禮物，打卡送見面禮、猜謎活動、轉盤轉轉樂、乞龜博杯等，連續擲聖筊3次獲得肪片龜，另憑證件索取集章卡，至指定廟宇踩點集章滿5點兌換綠蠵龜公仔。