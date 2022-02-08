民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，上個月檢方將林起訴後，新北地方法院認為，林秉樞犯罪嫌疑重大，有勾串證人、反覆實施恐嚇、強制犯行之虞，裁定1月27日起羈押禁見3個月，林男提抗告，台灣高等法院駁回。

林提抗告主張，本案已扣得電磁紀錄並發現雲端空間，他也配合刪除資料，新北地院認他仍可藉此控制證人，顯與卷證不符，且原裁定未審究被告罹患之疾病狀況，是否不宜羈押，難認適法。

高院認為，依林男供述及卷附之證據資料，足認他涉犯私行拘禁等罪之犯罪嫌疑重大，且他供述反覆，與證人之證詞有所出入，復持有證人等之私密資料，可能以不當方法影響證人，足認有勾串證人之虞。

高院指出，林男情緒控制能力欠佳，有事實足認有反覆實施強制及恐嚇罪之虞，一審以林男所為對社會之危害，就司法追訴之國家與社會公益及被告人身自由之私益兩相利益衡量後，認有羈押並禁止接見通信之必要，並無不合。

高院表示，林與被害人曾為親密關係，並曾持有私密檔案，確有干擾證人或對其等造成心理壓力之可能，一審此部分所為認定亦無違誤。至於他主張罹患精神疾病部分，依卷內既有事證，並無出所接受治療之急迫性，林抗告均無可採，裁定駁回。

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