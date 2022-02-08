2022年2月各投信ETF配息公告出爐，根據CMoney統計，截自7日共24檔公告預估每單位配發金額，當中以債券ETF為主，僅1檔為股票ETF。其中，群益7+中國政金債ETF（00794B）年化配息率達6.03％，今年漲幅2.04％，勇奪息利雙冠王。

群益投信指出，00794B群益7+中國政金債的投資組合，平均投資年期為8.2年，明顯長於其他檔中國政策性金融債ETF。因此，去年及今年來報酬率明顯優於同類型債券ETF。

群益投信分析，中國政策金融債具「三大優勢」，首先，具備高信評和高債息，且與國際資產的相關性也較低，受國際資產波動程度低，為一另類避險選擇；此外，不同於美國、英國等國家貨幣政策將緊縮，開始逐步升息，中國大陸仍處於貨幣寬鬆階段，利率波動風險較低，建議投資人可將中國政金債納入資產配置組合中，分散投資風險。

群益7+中國政金債ETF基金經理人曾盈甄表示，人行採取積極寬鬆貨幣政策因應，去年12月降准0.5％後，今年1月更重啟降息，分別下調中期借貸便利（MLF）利率及貸款市場報價（LPR）利率，除維持過年前資金流動穩定性外，亦證明人行穩增長的決心，促使今年10年期國開行政策性金融債利率下探10個基本點（bp）至2.97％。

而考量中國大陸短期經濟壓力仍大，預期人行將持續有降准、降息等寬鬆貨幣政策空間，政策性金融債利率仍有下探空間。

依據人行公布截至2021年底境外機構持有銀行間市場債券4兆元人民幣，約占銀行間債券市場總託管量的3.5％，達歷史新高水準，顯示主要債券指數持續將中國債納入全球主要債券指數效益持續發酵，海外投資人仍將增持中國債，皆有利中國政策性金融債淨值表現。