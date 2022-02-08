中央銀行公布春節連假期間跨行清算資金暨大眾提款與轉帳情形，統計春節前最後1個營業日全體金融機構留存清算資金4014億元，年成長29％，且春節期間ATM跨行提款占全部跨行交易金額比重33％，顯現逐年降低，跨行提領現金占比有下降趨勢。

央行表示，今年春節連假期間金融機構留存充足清算資金，支應跨行交易所需，春節前最後1個營業日全體金融機構留存清算資金4014億元，較去年成長29％。且為確保春節9天連假期間跨行提款及轉帳交易順暢運作，財金公司促請各金融機構在跨行清算專戶留存足夠的清算資金，以應民眾跨行交易之需要。

央行指出，今年春節連假期間，跨行交易金額共計2123億元，其中透過ATM跨行提款有692億元，跨行轉帳的實體ATM、行動銀行及網路銀行則有1431億元。計算跨行提款占全部跨行交易金額比重33％，顯現逐年降低，跨行提領現金的占比有下降趨勢。

同時為增進民眾對整體（包括跨行及自行）提款、轉帳情形的瞭解。央行說明，就今年新增自行交易分析，跨行交易2123億元，加計自行交易1930億元後，整體交易金額共4053億元。

ATM提款計1636億元，其中自行提款944億元，跨行提款692億元。轉帳合計2417億元，其中自行轉帳986億元，跨行轉帳1431億元。轉帳有實體ATM、網路銀行及行動銀行等3種通路，交易金額分別為357億元、541億元及1519億元，其中行動銀行占比六成，顯示大眾使用行動支付的接受度提高。