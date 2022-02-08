上週二(1)，一起摩洛哥男童拉揚 (Rayan Awram)墜井意外引發各界關注，不料，在受困井裡5天後，救援行動宣告以悲劇收場，最終小男童仍回天乏術。事發地點除了聚集大批民眾前來替拉揚哀悼，最近在社群平台推特(Twitter)更瘋傳#SaveRayan(拯救拉揚)的標籤。

#SaveRayan



Seorang bocah di Maroko terjatuh dan terperangkap dalam sumur sedalam 32 meter sejak 1 Februari 2022.



Hingga hari ini, proses evakuasi masih terus dilakukan oleh tim untuk menyelamatkan Rayan. pic.twitter.com/A1IXUrlhZj — mwv.mystic (@mwv_mystic) February 5, 2022

Not so sure of the last time I prayed for a stranger but I just did and it taught me a lesson that I’m a human being before anything else.Never see such hashtags and ignore them no matter what your religion is. A simple prayer goes a long way. May Rayan be saved.🙏🏽❤️🇿🇼 #SaveRayan pic.twitter.com/7UYT1O0Ufh — 🕯 Mitchell ‘Maliqeto Mhlanga🇪🇹🇬🇭🇨🇩🇿🇦🇲🇦 (@MimiReeds) February 4, 2022

由於這豎井只有45公分的寬度，可以說是這場救援行動最大的難題，而且若要用人為方式擴大井口後果恐怕不堪設想。因此，救難人員只好用推土機在山上挖了一個寬坡，從側邊救出拉揚。

由於這豎井只有45公分的寬度，可以說是這場救援行動最大的難題。 (圖/路透社)

根據英國《衛報》（The Guardian）報導，可以看到意外發生地點湧進數百位民眾全天守候並為拉揚唱歌祈禱，當救難人員將最後一層土石攻破後，全場歡聲雷動。然而，喜悅之餘傳來拉揚早已沒了心跳。昨日(7)，男童遺體被蓋上一條寫有古蘭經的綠色被單，大批居民在距離墓地幾公里之外宣讀祈禱文致哀。

這起救援行動更引發國際間關注並紛紛表示哀悼，包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在臉書寫下:「今晚，我想告訴可愛的拉揚和他的家人，還有全體摩洛哥人民，我們一起分擔這些悲痛。」知名足球運動員哈姆達拉(Abderrazak Hamdallah)更提議外界共同幫助拉揚一家買棟房子。而摩洛哥國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）也親自打電話給男童家屬致上最深切的哀悼。

一位50多歲的村民表示，自己從未見過這麼大陣仗的葬禮，更說:「來自各地的人們團結在一起禱告，拉揚是我們所有人的兒子。」

「這起意外點亮了整個村落，拉揚將深深烙印在我們心中。」