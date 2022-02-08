香港立法會保安事務委員會今（8日）舉行視訊會議，香港保安局局長鄧炳強提報《施政報告》時，表示港府正積極推展《香港基本法》第23條的立法工作，期望本屆港府完結前展開諮詢，今年底前將草案提交香港立法會審議。此外，針對若出現「假新聞」的情況，鄧炳強說，儘管香港目前沒有法律規管假新聞，但若資訊含有煽動、欺詐或危害國家安全成分，會以現行法例執法。

鄧炳強表示，香港負有維護國家安全的憲制責任，過去維護國家安全的執法工作，大大減低了香港的國家安全風險。他表示，跨部門反恐專責組會加強應對能力、公衆教育與宣傳，並果斷執法，防範本土恐怖主義分子散播仇恨、鼓吹暴力，並稱，港府正積極推動《香港基本法》第23條的立法工作，將參考及研究當地或外地個案、《香港國安法》實施情況及法庭裁決，根據實際情況制訂有效及務實的方案。

鄧炳強另提及，正計劃在《危險藥物條例》下管制大麻二酚，今年內進行立法工作。香港議員陳克勤認為，港府應同時研究打擊大麻二酚的短期措施。鄧炳強表示，港府會加強執法工作，最近行動中發現逾兩成大麻二酚產品含有違規成分「四氫大麻酚」，雖有關情況近日有所收斂，但不會停止執法工作。

實政圓桌田北辰在會上關注「假新聞」未有明確法例規管，擔心假新聞妨礙抗疫工作。鄧炳強回應，指港府會研究以立法或其他方法規管假新聞，工作將由香港民政事務局統籌，保安局亦會提出意見。他表示，港府會適時澄清不實言論，儘管沒有法律規管假新聞，但若資訊含有煽動、欺詐或危害國家安全成分，會以現行法例執法。

《香港基本法》23條在2002年至2003年立法期間，在香港引起極大爭議，甚至引發七一大遊行，最終終止立法程序。《香港基本法》23條規定：「香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫」。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！