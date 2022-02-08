美國房子多以木造為主流，是全世界上為數不多以木頭為主要材料建造新房的國家。有網友近期發現，美國房子室內大多以木頭當骨幹，外面加上石膏板，承重的地方直接穿過石膏板鎖在木頭上，改建翻修拆除也很快，納悶台灣沒有這種工法嗎？許多網友看了文章後，紛紛以颱風、地震等稱木造建築不適合台灣環境後，1名神人現身解釋，最終原因竟是「台灣法規全面落後先進國家太多了」。

1名網友在PTT八卦板發文，近期看美國房子翻修的節目，發現室內似乎都以「木頭當骨幹，外面加上石膏板」，承重的地方直接穿過石膏板，鎖在木頭上，改建翻修拆除都很快，一個鐵鎚即可拆完一面牆，似乎很方便。

「台灣也有這種建築工法嗎？」原PO納悶，若依台灣的環境，「如果在台灣照這樣蓋，會發生什麼情況嗎？還是水土不服不適用？」。

貼文曝光後，底下不少網友多圍繞在地震、颱風等天然災害，不利木構造建築，「颱風地震直接家沒了」、「台灣那麼濕又多雨，保修費用嚇死你」、「難以承受地震颱風」、「這種結構耐震跟防颱很弱吧」、「颱風、地震」、「颱風來直接變搖滾區」、「每年會倒一堆房子」、「潮濕+地震+颱風，你覺得可以撐多久」。

貼文意外釣出1名神人專業分析，指大家都以40年前來討論近年的資訊。首先他解釋，美國住宅不用鋼筋混凝土防龍捲風，主要是因為「預拌廠送料到工地有時間的限制，料根本送不到那麼遠的地方」，一車的料9立方，距離越遠要用的車越多，否則斷料根本崩潰。

針對不少網友對木造不耐震、難擋颱風、蟲蛀等天災迷思，他一一解釋，許多人說木造怕水災，那低樓層不用木構造，將木構造疊在上面就可以了；而木造怕下雨的話，有許多雨遮、出簷、雨淋板、防護漆、保護油等方式就能夠解決了，「RC外面最醜的都貼磁磚，好一點的掛石材有比較便宜嗎」。

他續指，有人提木造怕白蟻等蟲蛀，可以做防腐防蟲處理；此外，最多人提到木造難防火災，「一塊60*60cm的木頭你拿噴燈也燒不起來，更別說防火系統阻燃劑之類的了，而且主要不怕火的原因是燒一燒表面會有碳化層，火就不容易燒進去了」。

另，台灣人最擔憂的地震、颱風。他表示木造建築根本就不怕地震，「現在新式木構造是利用鋼構件接合，規格化的鋼構件也不會有甚麼問題，出問題的機率比工人亂綁鋼筋保護層不夠、灌漿造成的蜂巢低得多」。

至於颱風，他說「幹嘛一定要100%的木頭」，可以用混合構造，服務核用部分RC用來抵抗側向力，其他部分可以都用木頭樑柱剪力承重牆設計。

他總結，許多人認為台灣「地狹人稠」，所以木造蓋不高，但他中高層木構造混和構造跑了多種模型，都能達到和RC或鋼構一樣的剛性，「台灣不能蓋跟沒有的原因，是法規落後其他國家好幾年了」。而台灣木構造房子會貴的原因，主要也是因為仰賴進口，國內伐木法規落後先進國家不知道多少年，台灣人對砍伐木材的知識也落後許多年。