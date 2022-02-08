受到許多花式滑冰迷喜愛的日本男子名將羽生結弦，8日在2022北京冬季奧運花式滑冰男子單人短曲第一個跳躍動作發生失誤，以95.15分暫居第8，賽後談到表現，坦言當時感覺並沒做錯什麼，不太清楚怎麼會發生失誤，「還是我做了什麼被冰討厭了？」

尋求冬季奧運個人項目3連霸的羽生結弦，從賽前就是矚目焦點，8日短曲第一次嘗試4圈跳失誤，僅轉了1圈半就落地，導致沒能獲得技術分，就算後來他拋開不順完美完成後面動作，分數還是不足以讓他名列前茅。

賽後羽生結弦表示：「當我起跳時，感覺卡到一個洞，可能是其他做動作時造成的，我也不太清楚詳細情況，只知道自己的冰刀卡在一個洞，所以無法好好起跳。」

「老實說，我覺得自己沒有做錯什麼動作，真的不知道怎麼了。是運氣不好嗎？還是我做了什麼事被冰討厭了？我只能想到這些原因。」羽生結弦補充道，「但就算失誤了我也不灰心，我告訴自己沒關係，這一跳不成功，我繼續專心完成下一個部分，我很愛聽到現場響起的樂聲，也很熱愛在音樂下於冰上起舞。」

接下來10日還有長曲項目，羽生結弦仍有機會讓名次再往前，支持他的粉絲齋藤由美（Yumi Saito）表示：「希望羽生選手不要有壓力。」台灣粉絲鄧怡欣（Deng Yi-Hsin，音譯）則說：「一個小小的失誤，並不會影響羽生結弦的傳奇地位，他仍是兩屆冬奧金牌、我們心目中的花滑王子，期待他在長曲的演出。」