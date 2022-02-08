產險公會訂111年簽單保費2170億元，較110年簽單保費是2067億元，預估年成長率為4.98％遠低於110年簽單保費的實際成長率。

110年簽單保費實續是2067億元較109年1874億元，成長率10.37％，創下了有史以來成長率最高的一年，其中防疫險相關即貢獻了逾90億元，產險公會認為今年疫情可望趨緩之下，對於產險業今年簽單保費成長率仍在5％上下，但汽車險的部份，預估簽單保費仍可成長6％，來到1146億元，佔產險簽單保費過半，佔比為52.8％。