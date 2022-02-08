行政院公布日本福島等5縣市食品開放進口，南投縣長林明溱對此表示，民進黨政府獨裁、蠻幹，不顧百姓反對，沒有顧慮人民的健康，講什麼都沒有用，就像「蚊子叮牛角」。

林明溱指出，民進黨想怎麼幹就怎麼幹，即使全民都反對也沒什麼用，從美國萊豬到日本福島食品進口，都是一路蠻幹到底，獨裁統治讓人無言以對。

林明溱表示，民進黨政府開放有安全疑慮的食品進口，人民反對無效，但是，百姓有智慧、眼睛雪亮，一定不會去買。