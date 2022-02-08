福食解禁 林明溱批蔡政府蠻幹、人民反對像「蚊子叮牛角」 18:192022/02/08 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本福島食品進口解禁，林明溱批民進黨政府獨裁、蠻幹。（廖志晃攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院公布日本福島等5縣市食品開放進口，南投縣長林明溱對此表示，民進黨政府獨裁、蠻幹，不顧百姓反對，沒有顧慮人民的健康，講什麼都沒有用，就像「蚊子叮牛角」。 林明溱指出，民進黨想怎麼幹就怎麼幹，即使全民都反對也沒什麼用，從美國萊豬到日本福島食品進口，都是一路蠻幹到底，獨裁統治讓人無言以對。 林明溱表示，民進黨政府開放有安全疑慮的食品進口，人民反對無效，但是，百姓有智慧、眼睛雪亮，一定不會去買。 #福食 #林明溱 #蔡政府 #蠻幹 #蚊子叮牛角 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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