過年期間不少網購平台紛紛推出優惠活動，一名女網友表示，因為媽媽想買冰箱，她便拿出自己的手機讓媽媽直接下單，但好一陣子過去媽媽都還沒結帳，她就接過手機查看，一看才發現購物車中竟有20台冰箱、總計約43萬等待結帳，讓她差點昏倒，不少網友也忍不住大笑「差點變成冰箱富翁」。

一名女網友5日在臉書社團《爆廢公社》發文表示，因為媽媽想要買一台新的冰箱，她便二話不說拿起手機，讓媽媽在網購平台上自行挑選，打算幫忙付錢當作新年禮物送給媽媽，結果媽媽看了好一陣子都還沒下單，一直說不能結帳，她就接過手機查看，不料一看差點昏倒。

該名女網友的媽媽在購物車中加入20台要價2萬2900元的冰箱，總計43萬5731元。（圖／翻攝臉書社團爆廢公社）

從她貼出的截圖畫面可見，購物車中有20台要價2萬2900元的冰箱等待結帳，扣掉優惠折扣2萬3066元，總計43萬5731元，讓她看了差點昏倒。原來因為媽媽不會操作，所以不斷把商品加入購物車中，但好險沒有成功下單，否則43萬元瞬間消失。

貼文曝光後，不少網友忍不住大笑，「剛開工就那麼刺激」、「差點變成冰箱富翁」、「還好結帳失敗」、「這個故事告訴我們，媽媽要什麼，直接幫她買，千萬不要麻煩老人家自己動手」、「就算有20台，我相信媽媽還是能塞滿的」。

也有網友歪樓表示，「家裡是要補辦尾牙抽獎嗎」、「可以把食材完整的分類耶」、「我想看20台冰箱同時配送到的盛況」、「瞬間變VVVIP」、「買這數量連總公司都會打來關切吧，問要不要簽銷售點當區代理」。