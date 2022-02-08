館長陳之漢去年曾在惡名昭彰網站販售價值7980元的限量手錶，方姓粉絲預購後，因為不滿館長在直播辱罵粉絲，因此要求取消訂單，但館長公司卻拒絕退貨，而館長甚至曾在直播怒嗆「就算輸都沒有關係，就是要讓你跑法院」，方男不滿怒告館長公司求償，新北地院三重簡易庭近期判處惡名昭彰公司賠償7980元，全案可上訴。

判決指出，方男去年1月曾至惡名昭彰官網預購手錶，原訂8月到貨，但他不滿館長在直播怒罵粉絲，聲稱若是不高興可以不要買他的電商商品，方男因此決定退貨，未料惡名昭彰公司卻稱該手錶是預購及客製化商品，依據預購規章，明訂禁止退貨。

雙方經消保官多次調解，仍協商不成。方男指控，官網販售的手錶都是固定顏色、款式，並無提供任何客製化服務，惡名昭彰公司的預購規章剝奪消費者行使解除權的權益，明顯違反消保法。

另外，方男也指出，館長曾在直播態度惡劣，曾嗆聲消費者稱「反正我一個月法務給很多錢，不去白不去！就算輸都沒有關係，就是要讓你跑法院！我先跟你講，跑一個法院至少8個月，我們就慢慢玩！」，企圖讓消費者知難而退，造成他精神和時間上的損害，因此依消保法求償懲罰金額4萬7880元。

簡易庭認為，方男訂購手錶時，並沒有看到手錶實體，因此仍在消費者保護法的保障範圍，且惡名昭彰公司也未爭執方男要求解除買賣契約的部分，因此方男有理由請求返還手錶價金7980元。

針對方男指控館長在直播嗆聲一事，簡易庭認為，館長對於方男申請退款一事只想用民事訴訟方式處理，不足以證明館長有故意讓方男購買手錶而受有損害，而方男也未提出證據證明其說法，因此認為方男此部分請求無據。