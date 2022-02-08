盧謹明（左四）執導的「接線員」，獲邀參展2017年英國愛丁堡國際電影節。（義守大學提供／林瑞益高雄傳真）

因為疫情關係，在英國生活20餘年的電影女導演盧謹明回到台灣，加入義守大學傳播與設計學院電影與電視學系教師行列。她勉勵學生勇於創作，想拍自己的影片不必拘泥於預算，用手機也能夠完成一部影像作品。

盧謹明出身於屏東，從小對藝術領域就很感興趣，在課業繁忙時，看電影和閱讀是她壓力的出口，就讀高二時，她以素描創作獲得英國大學的關注，開啟了留學之路。

在英國留學期間，盧謹明在各片場協助他人拍片工作，興趣加上耳濡目染的環境，導演夢早已深深烙印在她心中。她曾經執導《月球人》，獲得阿姆斯特丹國際影展最佳奇幻獎。初次執導就一鳴驚人，也開啟盧謹明的導演之路，她的首部長片《接線員》以朋友的故事為題材，更是獲得諸多國際影展好評。

因為疫情關係，盧謹明去年回到台灣，她加入義守大學，她認為這是深耕南台灣的好機會，希望能夠藉由自己的經驗，為電影界培育更多優秀人才。

長年在國外發展的盧謹明深感語文的重要性，加上義大推動雙語教學，所以她在課程中規劃EMI全英授課的導演研究課，將專業結合英語，培養義大的學子成為國際上優秀的電影人才。她經常鼓勵學生，追夢時要無所畏懼。