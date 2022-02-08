衛生紙品牌繁多，雖是日常消耗品，但有民眾注重衛生紙厚度及觸感，市面一款標榜厚度增加的衛生紙受到消費者青睞，甚至衍生出新用法，就有人在臉書社團分享整包衛生紙「對半切」更好用且不浪費，由於斷面完美切齊，引起不少網友求問是什麼刀這麼好用。
原PO近日在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，秀出自己成功切半厚版衛生紙，由於斷面十分平整，讓上千網友按讚，引起切半衛生紙的討論，也有人不解「不是就有小面積的紙巾為什麼要這麼累？」、「也太漂亮了吧，但為什麼要切？」、「最近很多這個，是甚麼新的網路挑戰嗎？」
網友紛紛留言分享經驗，認為厚版半張比一張好用，且比較不浪費，「因為小包的厚度、柔度和纖維度都沒這種的」、「對切中心部份可以用保鮮膜包起來，封口膠帶黏起來，餐桌上用我覺得半張就夠」、「會不會廠商看到了後來就會出小尺寸的了」。
也有人好奇原PO是用什麼刀具，才能切出這麼完美的斷面，「對衛生紙無感，刀倒是可以瞭解一下」、「切得好美，請問閣下是用什麼切的？」、「這是我看過切得最整齊、最平整的」、「這刀好，可以推薦刀」。原PO也出面解答是用Jamie Oliver西式片刀切的，「全聯點數加購送的」。
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