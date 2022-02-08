星展銀併購花旗銀消金最終價格2023年才會見真章。金管會銀行局副局長童政彰8日表示，星展銀買花旗消金業務一案在2022年3月1日將召開股東臨時會決議、2023年7月30日進行交割，目前公布的只是溢價，未來交易價格是花旗消金業務價格加上198億元，要至2023年7月30日才會確定。對於星展銀過去併購後就大幅裁撤分行、ATM的作風，金管會表示也會列為未來審核重要事項之一，確保員工、消費者權益。

花旗消金業務出售案紛擾多時，直至農曆新年假期的最後一個上班日才確定「花落星展家」，雙方宣布花旗台灣消費金融業務將以約443億元新台幣出售予星展銀行。

童政彰表示，星展銀已公告，購買花旗消金業務一案在2022年3月1日將召開股東臨時會決議、分割基準日訂於2023年7月30日，星展銀會在股東臨時會決議通過後才依規定向金管會作申請，交易價格目前為止還沒確定，由於該交易以分割讓予方式進行，所以是「花旗台灣消金業務淨資產」價值外加198億新台幣。

不過，外界對星展銀關分行、ATM不手軟的作風相當擔心，此次併花旗後也會雷厲風行裁撤分行、ATM。星展銀在2019年底就撤掉全台共40台ATM，理由是客戶使用ATM比例不高，且因應無現金化趨勢等。2020年下半年更重啟分行關閉計畫，從8月起月月關分行，一口氣關了汐止分行、東台南分行、中和分行、東新竹分行。

童政彰表示，過去星展銀確實有分行裁撤、關掉ATM，會涉及客戶權益部份，未來併花旗對分行、ATM規劃，會列為一個考量事項，確保員工、消費者權益。過去星展銀裁撤ATM有過作成本效益分析，其ATM使用率真的很低，所以分行ATM撤掉後，持有該行金融卡跨行提領時會有補貼消費者。

童政彰進一步表示，就整體面來看，台灣ATM佈點綿密，截至2021年底止，全台有3萬2251台，每十萬成年人可有166台ATM服務，在亞洲排第二高，ATM可提領現金、跨行交易查詢的便利性，金管會也不樂見裁撤影響使用便利性，會從通案、個案兩方面審慎審查。