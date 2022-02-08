新北市林姓民眾，去年1月自大陸返台，搭乘防疫車輛返家居家檢疫，進家門前卻跑到超商購物，遭新北市衛生局裁罰10萬元，他竟拖欠不願繳納罰鍰，還抱怨政府防疫規定模糊，經是行政執行署士林分署函請移民署限制出境，林男今年1月28日出境，在海關前遭攔下，耽誤原本行程，只好春節後第1個上班日，親赴執行署乖乖繳納罰鍰，現已可自由出境。

士林分署的林姓男子，設籍在板橋戶政事務所，去年1月26日自大陸返家，依規定必須居家檢疫至2月9日，但他搭乘檢疫專車抵達淡水居家檢疫處所，卻在進門前，先到社區內的超商購物，並未直接進入檢疫處所，遭淡水區公所查獲，移送新北市衛生局裁罰10萬。

年近50歲的林男，遲遲不願繳納罰鍰，而且名下只有1輛10多年的轎車，存款僅4500元，近年有多次出境紀錄，執行署士林分署擔心他出境後，下次返台期間不確定，函請移民署予以限制出境，直到今年1月28日，他在春節前1日，打算出境，在機場遭攔下，林才知道事情非同小可。

林男不斷向執行署同仁抱怨，他當時全程僅5分鐘，且均有佩戴口罩，認為自己沒有違反檢疫，經執行署人員說明已違反規定，若能當日繳清罰鍰，將以最速件辦理，他可以立即出境，但他在春節假日前仍未依約繳納，直到年後，林確定沒繳錢無法出境，只好在開工首日繳款，現已解除境管。