房地產「代銷天王」海悅國際（2348）今日公告2022年1月合併營收為2.68億元，其中代銷收入2.45億元，並認列子公司「微笑海悅」完工交屋營收0.23億元。

海悅1月代銷收入2.45億元，係本土疫情升溫趨勢，各大建案推案活動保守謹慎，農曆春節期間，全台建案接待中心的來客人數較年底趨緩，雖1月受到本土疫情影響，然區域房市仍有亮點建案銷售挹注，包括台北市《國雄中正》、新北市《宏普Garden Park》、《三松Jade park》、《聯上澐朗》、《和峻樹學院》、《A3光點》、桃園市《大華首捷》、《竹城A7甲子園》、《麗晶花園廣場》、台中市《浩瀚湖濱城》、《創世紀》、《鉅陞南青山》與台南市《桂田磐古2》、《允將海安》、《湖映白》等房市潛力區域之建案，公司代銷本業受惠全台接案，保持市場領先優勢，加上認列子公司《微笑海悅》營建收入0.23億元，海悅1月合併營收持穩於2.68億元。

海悅全台接案策略，挾在手接案量充沛，穩健佈局轉投資收益，並與理念契合建商共同開發，創造互利，今年第一季將推出與達麗建設合作之台中北區賴厝廓段標的，亦攜手子公司參與台中市烏日區新高鐵段28地號合建，另舊市議會市有土地設定地上權案AE區開發案，已完成開工典禮，未來亦將創造穩健的商辦租金收益。

海悅2021年代銷接案仍有800多億元待銷售，2022年新接建案總銷金額逾千億元，總計在手案量維持2000億元的高檔水位。

包含台北市《聯洋南京復興》、《聯上天母》、《三圓台北之星》、《璞真之道》；新北市《新潤心城2》、《新莊科達花園》、《大同莊園3》、《瓏山林榮馥大院》；桃園《憶聲智匯科技園區》、《昭揚天銳》；台中《達麗》案、《慶仁林境》、《元鈞仁平段》、《林鼎樸御》；台南市《松丹達麗》與高雄市、《國城友樂市》、《三發仁武澄德段》、《國城定潮》等。