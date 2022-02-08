夢遊仙境「Alice」一卡通，畫面營造出愛麗絲掉進洞裡緊張氣氛（一卡通公司提供／石秀華高雄傳真）

「White Rabbit」懷錶造型卡，則運用透明卡呈現復古懷錶質感，將童話的趣味感與英國的紳士風作出巧妙結合。（一卡通公司提供／石秀華高雄傳真）

「Garden」奇幻花園造型卡，則將童話中英式花園的復古元素與時尚的小配件重新組合，打造出時尚感十足的仕女風格。（一卡通公司提供／石秀華高雄傳真）

童話故事「愛麗絲夢遊仙境」家喻戶曉，有著身穿藍色服裝、白色圍裙的愛麗絲，以及時間兔、撲克牌人等奇幻場景，一卡通公司看準復刻童話商機，今（8）日宣布取得迪士尼公司授權，開發「愛麗絲夢遊仙境系列一卡通」，推出掉進洞裡的愛麗絲、白兔看懷錶及奇幻花園等3款經典畫面的一卡通，明（9）日上線開賣。

一卡通公司表示，家喻戶曉的英國兒童奇幻文學名著「愛麗絲夢遊仙境」，幻想、謎樣的驚奇冒險情節，不只令小朋友著迷，也多次被改編為戲劇、電影、電視等。其中1951年，迪士尼影業製作的動畫電影「愛麗絲夢遊仙境」裡的愛麗絲，身著藍色服裝及白色圍裙的形象，以及許多奇幻的場景令人印象深刻。

一卡通公司8日宣布，一卡通公司在取得華特迪士尼公司授權合作，開發「愛麗絲夢遊仙境系列一卡通」，重新演繹大人樣的夢遊仙境，英式紳士仕女風格；包括匆忙白兔的懷錶、掉進洞裡的愛麗絲、引人入勝的奇幻花園等經典畫面，復刻後推出全新系列的一卡通。

其中夢遊仙境「Alice」一卡通，畫面營造出愛麗絲掉進洞裡緊張氣氛；「White Rabbit」懷錶造型卡，則運用透明卡呈現復古懷錶質感，將童話的趣味感與英國的紳士風作出巧妙結合；另一款「Garden」造型卡，則將童話中英式花園的復古元素與時尚的小配件重新組合，打造出時尚感十足的仕女風格，讓一卡通不只有功能性，也可成為服飾配件的一部份。

一卡通公司指出，夢遊仙境系列三款造型卡，除「Alice」一卡通每張售價100元，「White Rabbit」和「Garden」售價為170元，2月9日起超商實體通路及店商平台開賣。