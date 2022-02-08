行政院院長蘇貞昌行事作風頗具爭議，卻在位超過3年，成為近年任期最長的行政院長，引發各界關注。前立委林濁水認為，關鍵在於「蔡總統完全信任，我組閣，我負責」這句話，他並指出，依照憲法「行政院是最高行政機關」行事才能長治久安。

林濁水今天(8日)在臉書上表示，前總統陳水扁和馬英九在任內都成10%總統，一再更換救援閣揆都無濟於事，結果2000～2019閣揆平均壽命僅有1.33年，沒有超過3年的，慘冠軍全球。

林濁水指出，總統蔡英文快成10%總統時，也請蘇貞昌救援，且居然成功，其間藍嗆公投是信任投票，綠營也有等著換閣揆的，不料公投藍全軍覆沒。蘇貞昌解除危機，且將破30多年長命閣揆記綠，關鍵在於「蔡總統完全信任，我組閣，我負責」，一句話讓他成蔣經國後最有權的閣揆。

林濁水直言，可見所謂總統直選院長只能是幕僚長的刻板印象大有失誤，反而依憲「行政院是最高行政機關」行事才能長治久安，「於是修憲重點很淸楚了：恢復國會閣揆同意權」。

此外，前國大代表、現文大化學政治系兼任教授林忠山日前也指出，蘇能做那麼久用兩句話能解釋：「一是蔡英文要蘇來平衡民進黨內派系，二是她希望2024年能夠安全下莊」。