日本福島核災後，我國禁止福島及周遭4縣市農產品及食品進口已經超過10年，縱使在2018年時以779萬同意票否決開放核災地區食品進口，但行政院仍在今天召開記者會宣布將開放福島及周遭4縣市食品進口，對此，消基會董事、台北醫學大學醫學系教授麥富德說，核食不像萊豬放在那邊不吃就不會影響，雖然僅有微量，但擺放時可能仍會汙染鄰近的產品，因此應把來自日本的高風險產品集中擺設減少危害。

據食藥署檢驗18萬餘件日本食品，共有200餘件檢出人工核種，麥富德說，核食可怕的地方不在於食品本身，而在於會有游離輻射不斷汙染鄰近的產品，除非放置在鉛罐中阻絕，否則若與一般產品混雜在一起，恐怕會有汙染的疑慮。

麥富德建議，因此應把來自日本的如香菇、水產品、茶葉等高風險產品集中在賣場的一處販售，讓想購買的民眾自行去購買。

麥富德說，雖然研究指出短期的風險可忽略，但銫137的半衰期達30年，現行距離福島核災僅10年，衰退不到一半，長期曝露下可能會有未知的問題。