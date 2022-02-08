「最美博士」許藍方經常在YouTube談論火辣的兩性議題，並回擊一些白目的錯誤觀念及提問，甚至有時遭到一些惡意網友的訕罵；昨(7)日許藍方在臉書發文抒發心情，卻有網友刻意提起她去(2021)年遭爆料的不倫風波，並留言嘲諷說「不要再劈腿啦」，許藍方的正面回擊被網友讚「高EQ」。

許藍方昨(7)日在臉書抒發心情文，和粉絲交流互動，卻有名網友似語帶惡意，用去(2021)年許藍方遭爆料的不倫風波，也就是「遭提告侵害配偶權」的事件，在留言處嘲諷她說：「不也（疑錯字，要）再劈腿了啦，要休身養徤康呀」，顯然來者不善有意想給她難看。

許藍方正面回擊酸民留言被讚高EQ。（圖／截取自許藍方臉書）

而面對這名網友的惡意留言，許藍方則選擇正面回擊，她奉勸這名網友：「有時候等事實出來再發言比較好，已將您的留言交給律師」她還說「劈腿是用在有對象的人身上吧？我好像是單身。」展現她高學歷的理性筆戰風格，用「辯證法」駁倒對方指控語彙無的放矢的根本錯誤。

許藍方又改採「乾坤大挪移」轉移掉敏感話題：「最後，如果您是在說瑜伽的劈腿，那麼多劈腿對身體柔軟度是好的喔！身體反而健康：）」，展現柔軟有彈性的一面，並祝賀這位來挑釁的網友「新年快樂！」許藍方這則回覆獲得上千個讚，網友紛紛留言誇讚她果然有「高EQ」。

許藍方日前曾暢談「性生活的重要性」，被女星嚴立婷問到：「博士，當妳的另一半壓力很大耶，因爲妳好了解喔，他會怕他表現不好對不對？」許藍方搖頭說：「沒有耶，我下班就變一個人，蛤？什麼？我不知道耶，上班就是上班，下班就是什麼都不知道。」暗示女性朋友要懂得「角色轉換」的智慧，也展現了她不是只有「嗆辣」一種風貌。