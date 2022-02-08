開學即將來臨，因應新冠肺炎變異株疫情，台北市政府教育局修正《台北市各級學校暨教育機構因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫教育總指引》，包含教育場所從業人員應接種疫苗2劑且滿14天，若未完整接種2劑疫苗且滿14天，應提供3日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明，並在每周提供1次證明，直到接種完整2劑滿14天止。

教育局表示，家長及訪客原則不入校，若有入校需求比照從業人員辦理；另為因應新變種病毒的高傳播性，1班有1位師生被列為新變種病毒確定病例，該校（園）即停止實體課程14天，停課期間認定將由衛生單位疫情調查後決定；並將教學課程、學校集會等相關活動明確區分2級、2.5級（2級加強）及3級警戒防疫規範，供各校據以辦理。

教育局指出，截至2月底止，北市學校畢業旅行及校外教學原則暫停或延期辦理，3月1日起若學校規畫辦理相關活動，應先邀集家長會、教師會、學年教師召開會議取得共識並落實及加強防疫措施。

教育局表示，考量校園師生互動頻繁接觸密切，國小校園室內外場地全面暫停開放，國高中若有室外場地與教學區區隔且有獨立動線者，戶外操場、戶外運動場等室外場地開放租借及使用，但仍暫停開放具接觸性運動設施；室內場地則暫不開放。

另外，運動、唱歌、拍照（含畢業照）等活動進行時，維持須戴口罩；用餐期間，應維持使用隔板，用餐完畢落實桌面清潔及消毒。