一名新手媳婦感動發文，表示今年是婚後第一個過年，她想到娘家只剩爸爸1人孤獨過除夕，心中十分焦慮，沒想到，婆婆竟主動要她回家陪爸爸吃年夜飯，讓這名新手媳婦直呼不知上輩子燒了多少香，也感動萬名網友狂讚：「天使婆婆超暖」、「看到哭出來」！

「今年除夕夜，不一樣⋯⋯」，一名女網友在論壇Dcard發文，表示今年是婚後的第一個過年，也是媽媽離開後的第一個過年，今年自己要在夫家過年，但她心中一直掛念著家裡剩爸爸一個人，今年的年夜飯該怎麼辦？

除夕當天中午，原PO在廚房幫婆婆洗年夜飯要煮的菜，婆婆突然開口：「回家陪你爸爸吃飯吧！」，原PO一時沒會意過來，婆婆接著說：「家裡只剩爸爸，晚上回去陪陪他吧！」。原PO立刻打電話通知爸爸，爸爸雖然驚訝，但感覺得出來很開心。

年夜飯原PO與爸爸一起享用豐盛又溫暖的火鍋大餐，她說看著一大鍋的火鍋和爸爸的笑容，心中更感謝婆婆理解自己的心情，主動提出要她回家陪爸爸過年，直呼「真是不知道上輩子燒了多少的香才可以遇到這位好婆婆」。

這篇文章感動上萬網友，更紛紛回應：「婆婆講那句話超暖」、「天使婆婆」、「恭喜你有個好婆婆」、「看到哭出來」、「我整個爆哭停不下來」、「眼眶泛淚 妳好幸福」。