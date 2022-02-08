彰化一名年約23歲林姓女子今天下午駕駛小客車，搭載3名昔日高中同學，前往九份遊玩，行經暖暖區台62東向5.7公里瑪南隧道時，疑似精神不濟自撞隧道，駕駛一度受困，救出已無生命跡象，急救後宣告不治，另3名女乘客意識清楚，其中1人滿臉鮮血，分別受有嚴重擦挫傷。

基隆市消防局今天下午1點半接獲通報，瑪南隧道口有一輛白色租賃小客車疑似疑因車速過快失控自撞，橫向停靠在路上，左車頭幾乎全毀，車內安全氣囊爆開，零件散落一地，現場血跡斑斑，駕駛一度受困車內，消防員救出後已無生命跡象，立即實施CPR，送醫急救後宣告不治。

另有3名女乘客年約22、23歲意識清楚，分別有右大腿骨折、嘴巴挫傷；呼吸困難、腰、臀部疼痛；頭部撕裂傷等傷勢，送往長庚醫院救治後並無大礙，於急診室觀察中。據了解，4人為高中同學，年假後相約出遊，今天從基隆往九份方向行駛，不慎發生意外事故。

警方接獲通報到場，依規定製作筆錄及辦理刑事相驗程序，駕駛抽血檢測無酒精反應，至於詳細肇事原因仍待調查釐清。基隆市交通隊指出，將邀集本市交通處、區公所及里辦公室，於10日內至該事故路段舉辦交通會勘，研議有無應改善之處。